Coma e stati vegetativi Salvi | Il risveglio è possibile coltiviamo la speranza

A San Pellegrino Terme, medici e ricercatori parlano di speranza per chi si trova in coma o in stati vegetativi. Nuovi studi dimostrano che il risveglio è possibile in una percentuale che va dal 20 al 40%. La notizia arriva come una boccata d’aria per le famiglie che aspettano un segnale di ripresa dai propri cari.

San Pellegrino Terme. Il risveglio dal coma è possibile. A indicarlo sono studi recenti che parlano di una probabilità di recupero della coscienza compresa tra il 20 e il 40%. Un dato che riporta al centro il tema della speranza, richiamato dal dottor Giampietro Salvi, neurologo dell’Istituto Clinico Quarenghi e presidente dell’ Associazione Genesis di San Pellegrino Terme e la Rete (Associazioni Italiane Riunite per il Trauma Cranico e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite), in vista della Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi, in programma lunedì 9 febbraio. In Italia si calcolano circa 25 traumi cranici all’anno per 100 mila abitatati, la maggioranza dei quali è causata da incidenti della strada, le cui gravi conseguenze possono essere: lo stato di coma, lo stato vegetativo e di minima coscienza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

