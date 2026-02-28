Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato a un incontro all’Università Bocconi intitolato

Si annunciava il cardinale Matteo Zuppi al centro dell’incontro "L’Europa in cammino. Dialogo, democrazia, libertà", ieri all’Università Bocconi. Ma nell’Aula Franceschi, con in prima fila il professor Mario Monti, già rettore, oltre che commissario europeo per due mandati ("custode del rigore" a Bruxelles, distintosi come responsabile del Mercato Interno e soprattutto della Concorrenza), quasi a un’insidiosa interrogazione d’esame, da parte di Andrea Malaguti (direttore de La Stampa), è stato sottoposto il monsignore. Che se l’è cavata benissimo. Anche a proposito di guerra Ucraina-Russia, e "Board of Peace" annunciato da Donald Trump per gestire la ricostruzione nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’interrogazione di Zuppi in Bocconi: "Ora serve la forza della speranza: l’Europa cominci a favorire il dialogo"

