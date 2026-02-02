Fontana di Trevi | il teatro barocco dove l’acqua racconta Roma

La Fontana di Trevi si trova nel cuore di Roma, in un incrocio dove si incontrano tre strade. È un vero spettacolo di marmo e acqua, un luogo che ogni giorno attira migliaia di visitatori. La fontana, con le sue sculture e le fonti che zampillano, sembra raccontare la storia della città. È uno dei simboli più conosciuti di Roma e un punto di riferimento per chi vuole scoprire il fascino del centro storico.

Nel punto dove tre strade si incontrano, nel rione che da questo incrocio prende il nome, la Fontana di Trevi si manifesta come un'epifania di marmo e acqua. Chi percorre i vicoli stretti attorno a piazza di Trevi avverte prima il fragore crescente dell'acqua, poi l'improvvisa dilatazione dello spazio quando la fontana appare in tutta la sua maestosità: 26 metri di altezza e 20 metri di larghezza di puro spettacolo barocco, dove l'architettura e la scultura si fondono in un'unica narrazione visiva. Un cantiere lungo trent'anni per la mostra dell'Acqua Vergine. La realizzazione dell'attuale fontana iniziò nel 1732, quando papa Clemente XII bandì un concorso vinto dall'architetto romano Nicola Salvi.

