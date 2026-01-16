John Mellencamp condivide la difficile esperienza della battaglia contro il cancro al cervello della sua figlia Teddi, una donna ancora forte nonostante le sfide. In un’intervista al podcast “Joe Rogan Experience”, il musicista ha parlato della lunga distanza emotiva che si è creata con le sue figlie e del percorso di speranza e resilienza affrontato dalla famiglia. Un racconto sobrio e toccante di una prova personale e familiare.

“Ha avuto un cancro al cervello. Sta ancora soffrendo, ma è una guerriera”. John Mellencamp ha raccontato così al podcast “Joe Rogan Experience” la battaglia della figlia Teddi contro un tumore. Il musicista, 74 anni, ha parlato della malattia diagnosticata nel 2022 e ha ripercorso i momenti difficili vissuti dalla figlia. Mellencamp, padre di tre figlie, ha condiviso anche alcuni aneddoti sull’infanzia di Teddi: “A 12 anni perdi il rapporto con i figli e lo recuperi ai 21. Da piccola era solita chiamarmi per tutto e io le rispondevo ‘Teddi puoi avere un tuo pensiero senza seguire per forza il mio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 12 anni perdi il rapporto con i figli e lo recuperi ai 21. Ho tre figlie, di cui una davvero malata. Ha un cancro al cervello”: John Mellencamp e il commovente racconto al podcast di Joe Rogan

Leggi anche: John Cena: “Vince McMahon sarebbe perfetto per il podcast di Joe Rogan”

Leggi anche: “Ho cantato al fidanzamento di un fan malato di tumore al cervello con la sua ragazza”: la storia commovente del cantautore Jay Allen – IL VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Italia perde capitale umano: 630mila under 35 emigrati in tredici anni.

Nell'intervista al podcast di Joe Rogan, il musicista ha parlato della battaglia di sua figlia contro il cancro - Il musicista ha raccontato la battaglia della figlia 44enne contro il melanoma metastatizzato. ilfattoquotidiano.it