Ho consegnato ciò che nei bagni pubblici non viene fornito, ma il materiale resta inaccessibile. Perché? Le scatole restano chiuse. Dentro ci sono spazzolini monouso imbustati, dentifrici in formato singolo, bustine di shampoo e doccia schiuma. La questione riguarda il motivo per cui questi prodotti, presenti nei contenitori, non vengono mai aperti o distribuiti agli utenti.

Continua da qui Le scatole restano chiuse. Dentro ci sono spazzolini monouso imbustati, dentifrici in formato singolo, bustine di shampoo e doccia schiuma. Materiale pronto, già utilizzabile. Ho raccolto tutto per colmare ciò che nei bagni pubblici non viene fornito. Non è simbolico, non è facoltativo: è ciò che serve per lavarsi. La destinazione è chiara: i bagni pubblici di via Bianzè, a Torino. Eppure il materiale non arriva. Nonostante sia pronto, nonostante io abbia preso l’iniziativa, tutto resta fermo. Chi entra in quei bagni con il buono comunale trova solo acqua. Niente sapone, niente shampoo, niente asciugamani. Non è un caso, non è un incidente: è il funzionamento ordinario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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