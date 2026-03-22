Birke Haylom ha tentato un numero che avrebbe avuto del clamoroso ai Mondiali Indoor, andando in fuga già nel primo giro e provando a sorprendere tutte sui 1500 metri. La promettentissima etiope, classe 2006 che detiene i record del mondo under 20 sul miglio e proprio su questa distanza in sala, ha preso il comando delle operazioni già nelle battute iniziali e ha poi forzato il ritmo, ma il tentativo si è rivelato scriteriato e tatticamente poco lungimirante. Semifinalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’africana ha costretto le altre grandi pretendenti alle medaglie a non prendere sottogamba questa azione e a lanciare una lunga progressione per recuperare anche mezza pista di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Haylom prova la fuga cosmica, ma Hunter Bell sfianca tutte ai Mondiali Indoor. Cavalli attardata sui 1500

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