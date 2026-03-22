Haylom prova la fuga cosmica ma Hunter Bell sfianca tutte ai Mondiali Indoor Cavalli attardata sui 1500
Birke Haylom ha tentato un numero che avrebbe avuto del clamoroso ai Mondiali Indoor, andando in fuga già nel primo giro e provando a sorprendere tutte sui 1500 metri. La promettentissima etiope, classe 2006 che detiene i record del mondo under 20 sul miglio e proprio su questa distanza in sala, ha preso il comando delle operazioni già nelle battute iniziali e ha poi forzato il ritmo, ma il tentativo si è rivelato scriteriato e tatticamente poco lungimirante. Semifinalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’africana ha costretto le altre grandi pretendenti alle medaglie a non prendere sottogamba questa azione e a lanciare una lunga progressione per recuperare anche mezza pista di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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