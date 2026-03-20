Ludovica Cavalli si qualifica per la finale dei 1500 metri ai Mondiali indoor di atletica 2026, che si tengono presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun in Polonia. La sua prestazione permette di raggiungere l’obiettivo prefissato, mentre Zenoni viene eliminato con pochi rimpianti dalla competizione. La gara si svolge sotto gli occhi di numerosi spettatori presenti nella struttura polacca.

Ludovica Cavalli centra il grande obiettivo della vigilia e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Si tratta del miglior risultato della carriera in una rassegna iridata al coperto per la genovese, che vantava un 11° posto come piazzamento più prestigioso sulla distanza ai Mondiali outdoor del 2023. La 25enne ligure allenata da Thomas Dreissigacker si è destreggiata abilmente nel gruppo in occasione della prima batteria, seguendo l’azione della francese Agathe Guillemot ai -400 e venendo superata nell’ultimo rettilineo solamente dalla statunitense Nikki Hiltz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor! Zenoni eliminata con pochi rimpianti

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