Zambrotta | Milan Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto Poi aggiunge …

9 gen 2026

Gianluca Zambrotta, ex calciatore di Bari, Juventus e Milan, ha espresso un giudizio positivo sul lavoro di Allegri al Milan, sottolineando la buona stagione dei rossoneri e la loro possibilità di contendere lo Scudetto. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, Zambrotta analizza gli sviluppi recenti della squadra e le prospettive per il campionato.

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Bari, Juventus e Milan in Serie A, ha parlato così dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni sul Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

