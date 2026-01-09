Zambrotta | Milan Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo Scudetto Poi aggiunge …

Gianluca Zambrotta, ex calciatore di Bari, Juventus e Milan, ha espresso un giudizio positivo sul lavoro di Allegri al Milan, sottolineando la buona stagione dei rossoneri e la loro possibilità di contendere lo Scudetto. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, Zambrotta analizza gli sviluppi recenti della squadra e le prospettive per il campionato.

Zambrotta sicuro: «Scudetto? Allegri lotterà, ma sarà dura con Inter e Napoli. Ho visto il Como e vi posso dire una cosa» - Le parole del Campione del Mondo Campione del Mondo, scudettato, finalista di Champions. calcionews24.com

Zambrotta: "Scudetto? La Juve è lì, Spalletti è un grande allenatore" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Gianluca Zambrotta, ex giocatore di Juventus e Milan tra le altre, si sofferma a parlare anche della lotta per la conquista dello ... tuttojuve.com

Zambrotta non ha dubbi sul Milan: "Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto" x.com

2006 FIFA World Cup Winning Squad Starting XI of the 2006 World Cup Champions Goalkeeper: Gianluigi Buffon Juventus Defenders: Fabio Grosso Palermo, Fabio Cannavaro Juventus, Marco Materazzi Inter Milan, Gianluca Zambrotta Juv - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.