Bianchi difende Gasperini | Sta facendo molto bene alla Roma

Ottavio Bianchi ha espresso apprezzamento per il lavoro di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma, sottolineando il rendimento positivo della squadra sotto la sua gestione. Durante un intervento radiofonico, Bianchi ha evidenziato la buona continuità e le qualità tattiche del tecnico, confermando la sua fiducia nel percorso intrapreso dall’allenatore. La discussione si concentra sulle recenti prestazioni della Roma e sul contributo di Gasperini al miglioramento della squadra.

A parlare è Ottavio Bianchi, che intervenendo in radio ha promosso senza riserve il lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. “Sta facendo molto bene, come ha sempre fatto – ha spiegato –. È una piazza complicata, con problemi di organico, ma lui sta lavorando da allenatore esperto e capace. A Roma si rivede lo stesso metodo che ha portato risultati per anni a Bergamo”. Un giudizio netto, che rafforza la posizione del tecnico in una fase delicata della stagione. Bianchi si è poi soffermato sul mercato invernale, smorzando aspettative e illusioni. “A gennaio attaccanti forti non se ne trovano – ha chiarito –. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Roma, Gasperini: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento»

Leggi anche: Il C.T. Gattuso annuncia: “Bartesaghi in Nazionale? Perché no, sta facendo molto bene”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dr. Ivo Bianchi. . La tiroide è una delle ghiandole più sensibili del nostro corpo. Quando manca iodio, tende ad assorbire tutto ciò che trova nell’ambiente, comprese sostanze nocive. Quando invece lo iodio è sufficiente, la tiroide lavora meglio, si difende e si ri - facebook.com facebook