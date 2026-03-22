L’attore ha rivelato di ricevere minacce di morte a causa del suo ruolo di Piton nella serie targata HBO Max. Dopo essere stato scelto per interpretare il personaggio, ha affrontato molte critiche e attacchi di vario tipo. La sua partecipazione alla produzione ha attirato reazioni forti da parte di alcuni spettatori, portandolo a convivere con situazioni di disagio e insicurezza.

L'attore ha svelato che essere stato scelto per recitare nella serie targata HBO Max ha portato a dover sopportare critiche e attacchi di ogni genere. La scelta di affidare a Paapa Essiedu il ruolo di Piton nella serie tratta dai romanzi di Harry Potter è stata fin da subito al centro di commenti, critiche e opinioni di vario genere. L'attore, in una nuova intervista, ha ora svelato cosa ha dovuto sopportare negli ultimi mesi, tra minacce di morte e insulti. Le conseguenze affrontate a causa del casting In un'intervista rilasciata a The Sunday Times of London, Paapa Essiedu ha infatti raccontato: "Mi è stato detto: 'Abbandona la serie o ti ucciderò'". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, Paapa Essiedu: "Ricevo minacce di morte a causa del ruolo di Piton"

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