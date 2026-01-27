Crans-Montana il sindaco | Piango ogni giorno sono finito in terapia Ricevo continue minacce di morte

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha condiviso le difficoltà personali legate alla sua posizione, tra minacce e stress. In un’intervista, ha descritto il suo percorso di terapia e il peso emotivo di un ruolo pubblico sotto pressione. La sua testimonianza evidenzia le sfide di chi ricopre incarichi amministrativi in un contesto complesso.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.