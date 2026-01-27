Crans-Montana il sindaco | Piango ogni giorno sono finito in terapia Ricevo continue minacce di morte
Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha condiviso le difficoltà personali legate alla sua posizione, tra minacce e stress. In un’intervista, ha descritto il suo percorso di terapia e il peso emotivo di un ruolo pubblico sotto pressione. La sua testimonianza evidenzia le sfide di chi ricopre incarichi amministrativi in un contesto complesso.
In una lunga intervista all'agenzia svizzera Keystone-ATS, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato per la prima volta alla stampa la sua scelta di non essersi scusato con le famiglie delle vittime in seguito al rogo avvenuto la notte di Capodanno al locale Le Constellation, dove hanno perso la vita 41 persone. Il mea culpa di Féraud «Mi rammarico di non aver chiesto scusa a nome del Comune. In un contesto emotivamente molto difficile per tutti noi, ho commesso l'errore di privilegiare la prudenza nel tentativo di gestire la parte ufficiale della conferenza stampa, piuttosto che lasciar spazio a scuse ed emozioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
