Benoit Richaud l'allenatore dei cambi giacca alle Olimpiadi | Sui social ricevo minacce di morte

Benoit Richaud, allenatore francese dei pattinatori alle Olimpiadi, ha denunciato di ricevere minacce di morte sui social media. La causa di queste intimidazioni sembra essere legata alla sua scelta di cambiare giacca durante le competizioni, scelta che ha suscitato molte reazioni. Richaud, 38 anni, ha lavorato su 27 coreografie e allena direttamente cinque atleti, che si sono affidati alle sue idee per le esibizioni.

Il 38enne coreografo francese Benoit Richaud è il più richiesto dai pattinatori: ha curato 27 coreografie, allena direttamente cinque atleti ed è stimato da tutto il movimento. Ma dietro al suo lavoro c'è tanto altro.🔗 Leggi su Fanpage.it Chi è Benoit Richaud, l’allenatore onnipresente alle Olimpiadi costretto a cambiarsi ogni 15 minuti Benoit Richaud, l’allenatore francese, si muove tra gli atleti con una costanza impressionante. Benoit Richaud, l’allenatore che cambia giacca e nazioni Benoit Richaud cambia giacca e nazioni in un attimo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Benoit Richaud, l'allenatore che segue 16 pattinatori di 13 nazioni; Benoit Richaud, l’allenatore onnipresente che segue 16 pattinatori di 13 diverse nazioni: A livello…; Chi è Benoit Richaud, l'allenatore onnipresente alle Olimpiadi costretto a cambiarsi ogni 15 minuti; L'indaffaratissimo allenatore che a queste Olimpiadi lavora con 16 pattinatori di 13 paesi diversi. Benoit Richaud, l’allenatore che cambia giacca e nazioniL’abito fa l’allenatore. E nel caso di Benoit Richaud , fa anche il giro del mondo. Una giacca per la Francia, una per la Georgia, una per il Canada… tutto in p ... sportface.it Benoit Richaud, chi è l’allenatore di pattinaggio che alle Olimpiadi segue 16 atleti di 13 nazioni diverseA destra Benoit Richaud, Montpellier, Francia, 25 marzo 2022 (The Yomiuri Shimbun via AP ... msn.com Il suo cambio di giacca a bordo pista durante le gare del pattinaggio alle Olimpiadi di #MilanoCortina2026 è diventato virale sui social. Il coreografo più fotografato di questi Giochi, Benoit Richaud, ha raccontato a Wired come fa a dividersi tra un’agenda pieni facebook Via la giacca della Georgia, dentro quella degli USA! Ecco il momento del cambio d’abito di Benoit Richaud, il coreografo di 16 pattinatori appartenenti a 13 nazioni diverse x.com