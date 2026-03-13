Meghan Markle ha deciso di trascorrere un weekend in Australia insieme a un gruppo di donne, partecipando a un evento a pagamento. La duchessa dimostra di essere molto attiva e pronta a intraprendere nuove iniziative, anche in seguito a eventuali insuccessi dei progetti precedenti. La sua presenza in Australia è stata annunciata come parte di un impegno ufficiale.

Bisogna darle atto che ha tanto spirito di intraprendenza. Perché ad ogni suo progetto che fallisce, lei subito ne inventa un altro. Meghan Markle, 44 anni, la regina della resilienza. Colei che non cede mai nonostante il mondo cerchi di affossarla. Tenace, resistenze, perseverante. Capace di porsi degli obiettivi e di fare il possibile per raggiungerli, anche se fallimentari. A distanza di sei anni dal royal tour in Australia, la duchessa del Sussex e il principe Harry torneranno a Sydney. Ma tutto è cambiato nel frattempo, a partire dal loro ruolo: mentre il secondogenito di re Carlo sarà impegnato in vari eventi sulla salute mentale, lei sarà al centro di una tre giorni di sole donne, disposte a pagare caro l'experience.

© Amica.it - Meghan Markle disposta a trascorrere un weekend con un gruppo di donne in Australia. A pagamento

Per partecipare al weekend tra donne organizzato da Meghan Markle bisogna spendere quasi 2mila euroMeghan Markle volerà presto in Australia con Harry e ne approfitterà per diventare protagonista di un evento tutto al femminile.

