Sanità d’eccellenza allo Spaziani | rimosso tumore cerebrale passando dall' occhio

La Asl di Frosinone ha fatto un passo avanti nella cura dei tumori cerebrali. Al

Nuova frontiera chirurgica varcata dalla Asl di Frosinone. Presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ è stato eseguito con successo il primo intervento neurochirurgico con approccio transorbitale multiportale nella storia della sanità provinciale. Si tratta di una tecnica all’avanguardia che permette.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

