Sanità d’eccellenza allo Spaziani | rimosso tumore cerebrale passando dall' occhio

La Asl di Frosinone ha fatto un passo avanti nella cura dei tumori cerebrali. Al

Nuova frontiera chirurgica varcata dalla Asl di Frosinone. Presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ è stato eseguito con successo il primo intervento neurochirurgico con approccio transorbitale multiportale nella storia della sanità provinciale. Si tratta di una tecnica all’avanguardia che permette.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Spaziani ospedale

Un paziente di 70 anni di Genova, diagnosticato con un raro carcinoma timico considerato inoperabile, ha subito un intervento innovativo presso il reparto di chirurgia toracica di Borgo Trento a Verona.

La centrale operativa 118 dell'Umbria è stata premiata con l'Angel Diamond 2025, riconoscimento internazionale per l'eccellenza nella gestione degli ictus cerebrali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Rimosso tumore ovarico di 15 kg a Taranto: intervento salva-vita alla Casa di cura Bernardini

Ultime notizie su Spaziani ospedale

Argomenti discussi: Sala Ibrida, esperienze e confronto: una delegazione del Santa Croce e Carle di Cuneo in visita presso l’Ospedale ASL di Biella; L'Emilia-Romagna si conferma regione benchmark per il sistema sanitario nazionale; SANITÀ: PREMIARE L’ECCELLENZA O LEGITTIMARE GLI SPRECHI?; Riforma Ssn. Schillaci: I cittadini avranno sanità più moderna.

SANITÀ: PREMIARE L’ECCELLENZA O LEGITTIMARE GLI SPRECHI?La sanità è un settore cruciale per la qualità della vita: la cosa peggiore che si possa fare è legittimare gli sprechi Chi ha bisogno di una sinistra nazionalizzatrice, con questa destra? Il ... opinione.it

Oncologia d’eccellenza, sistema inceppato: il Piemonte frena sulla cura dei pazientiRete oncologica accreditata in Europa ma bloccata da informatica, privacy e liste d’attesa. Il Pd apre a un gruppo di lavoro bipartisan per sbloccare percorsi, telemedicina e presa in carico uniforme ... giornalelavoce.it

La sanità padovana e veneta si conferma modello di eccellenza in campo mondiale. Il primo trapianto di fegato completamente robotico, eseguito dall’Azienda Ospedaliera di Padova e dal direttore Umberto Cillo, rappresenta un traguardo eccezional x.com

Sanità d’eccellenza, l’Asl Toscana Centro ai vertici per operazioni con il robot facebook