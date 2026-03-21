Omicio nel casolare fermato un immigrato romeno | ha confessato

Nella periferia est della Capitale, in un casolare abbandonato di via Giggi Spaducci nel quartiere di San Basilio, è stato trovato il corpo senza vita di un immigrato moldavo. Un immigrato romeno è stato fermato dai carabinieri sul luogo dell’omicidio e ha confessato il suo coinvolgimento. La scena del crimine presenta tracce di sangue e si sta procedendo con gli accertamenti.

Si tinge di sangue la periferia est della Capitale, dove in un casale abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere di San Basilio è stato rinvenuto il cadavere di un immigrato moldavo. Ad uccidere lo straniero un romeno che in serata ha confessato di aver messo fino alla vita del moldavo al termine di una lite degenerata in una violenza estrema. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente con una sbarra alla testa e alla gamba. Un’aggressione feroce, avvenuta all’interno del casale, spesso utilizzato come rifugio di fortuna da senzatetto. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Omicio nel casolare, fermato un immigrato romeno: ha confessato Articoli correlati Zoe Trinchero trovata morta nel canale: fermato un 20enne, ha confessato l’omicidioUn ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l’ omicidio di Zoe Trinchero , la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato... Femminicidio Aurora Livoli, l’uomo fermato ha confessatoL’uomo fermato per il femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano, ha confessato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicio nel casolare fermato un... Temi più discussi: Droga e gioco d'azzardo, due arresti per omicidio a Catania; Tentato omicidio a Bari, 16enne accoltellato vicino alla spiaggia Pane e Pomodoro: arrestato un 35enne; Rissa a San Lorenzo finisce in tentato omicidio: aggressore incastrato dal video di una guardia giurata; Gela, sparatoria davanti casa: 19enne arrestato per tentato omicidio aggravato. Omicio nel casolare, fermato un immigrato romeno: ha confessatoSi tinge di sangue la periferia est della Capitale, dove in un casale abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere di San Basilio è stato ... iltempo.it Omicidio nel casolare a San Basilio, l’assassino confessa: L’ho ucciso a bastonateLo ha massacrato a bastonate e poi lo ha lasciato agonizzante in un casolare abbandonato. Sarebbe morto per una grave emorragia, conseguenza di una brutale aggressione, il 37enne moldavo trovato senza ... msn.com Le cronache recenti ci raccontano di un caso inquietante: un dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, autista soccorritore, è accusato di omicio volontario continuato su pazienti anziani durante trasporti sanitari “non urgenti”. Gli inquirenti indagano su al facebook