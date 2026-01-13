Vigilia contro il Napoli Cuesta | Andiamo a caccia di punti

In vista della sfida contro il Napoli, Cuesta sottolinea l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per il cammino del Parma. La squadra si prepara con concentrazione, consapevole dell’importanza di questa trasferta. La vigilia si concentra sulla determinazione e sull’impegno necessari per ottenere un risultato positivo in un incontro difficile, ma importante per la classifica e la crescita del gruppo.

A Napoli per fare punti. Lo slogan della vigilia in casa Parma può essere sintetizzato in quattro parole. Chiaro, da questa parte c'è la consapevolezza di affrontare l'avversario che detiene lo scudetto sul petto e Carlos Cuesta si aspetta, come sempre, «la voglia di fare una grande prestazione e.

