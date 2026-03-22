L’aumento del costo industriale dei carburanti spinge i prezzi applicati dai distributori. I rincari stanno così, man mano, riducendo l’effetto del calo delle accise, di fatto dimezzandone l’effetto. Rispetto ai prezzi medi praticati prima del varo del decreto del governo, il gasolio alla pompa scende solo di 12,7 centesimi di euro, a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi, e la benzina cala di 15 centesimi. Se si guarda al prezzo applicato domenica rispetto a sabato il gasolio ha visto aumenti generalizzati del prezzo medio e la benzina ha visto una sola riduzione, di 0,1 centesimi, in Molise. E' evidente che, quando l’8 aprile il Dl Carburanti avrà terminato i suoi effetti, i prezzi torneranno a salire se non ci saranno altri interventi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, i carburanti aumentano: l'effetto accise si riduce. Campania, Basilicata e Calabria le più "care"

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