Niente effetto taglio accise in Campania solo lieve calo prezzo carburanti

In Campania, i prezzi dei carburanti hanno registrato solo un lieve calo, senza l’effetto atteso dal taglio delle accise di 20 centesimi approvato con il decreto legge. Nonostante la misura, i distributori hanno mantenuto sostanzialmente invariato il costo alla pompa, lasciando quasi immutato il prezzo finale per i consumatori. La variazione si è limitata a piccole differenze rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi previsto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, pur essendo entrato in vigore il 19 marzo, non ha prodotto – secondo l’Unione nazionale consumatori – ancora alcun effetto sui prezzi medi pubblicati dal Mimit alle 8,30, aumentanti sia in autostrada (+2,1 cent al litro il gasolio, +1,7 cent la benzina) che in tutte le regioni (in media +1,9 cent il gasolio, +1,7 cent la benzina). Di fatto, quindi, la riduzione è scattata solo a partire dal pomeriggio di ieri e da questa mattina. Ma oggi i prezzi sono scesi? Di quanto? Per la benzina, la regione peggiore in. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburanti Articoli correlati L’effetto delle accise sul prezzo dei carburantiL’entrata in vigore delle misure fiscali previste dalla manovra dal primo gennaio ha prodotto un ribaltamento nei listini dei carburanti: il gasolio... Leggi anche: Carburanti, primi effetti del taglio delle accise: gasolio e benzina self service in calo in autostrada Una selezione di notizie su Niente effetto Temi più discussi: Niente misure sulle accise, gasolio a 2,6 euro in autostrada; Accise mobili: ecco perché lo sconto alla pompa sarebbe solo di pochi centesimi; Taglio delle accise: da oggi -25 centesimi al litro. Ma non durerà a lungo; Accise sui carburanti, nessun intervento in Italia: diesel a 2,60 euro. Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburantiIl taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi previsto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, pur essendo entrato in vigore il 19 marzo, non ha prodotto - secondo l'Unione nazionale ... ansa.it Taglio delle accise, effetto immediato alle pompe: quanto si risparmiaPrezzi di benzina e diesel in calo dal 19 marzo: taglio accise fino a 25 centesimi e controlli anti-speculazione. nordest24.it Non c’è niente di più deprimente delle cene di classe: di quelle rimpatriate che hanno perso la goliardia della prima volta e si trasformano in ambigue, reciproche ispezioni. E se si pensa che a bluffare l’effetto nostalgia basti la regolarità degli incontri, con men - facebook.com facebook