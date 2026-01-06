Manchester City in piena emergenza | altra tegola per Guardiola! Un big fuori per 6 settimane le sue condizioni

Il Manchester City si trova ad affrontare un periodo difficile, con un infortunio che colpisce uno dei giocatori chiave. Dopo le recenti assenze, un altro elemento di rilievo sarà fuori dal campo per circa sei settimane. Di seguito, le condizioni e le possibili ripercussioni sulla squadra, in un momento di sfide e incertezze.

Manchester City in forte emergenza: nuova tegola per Guardiola! Un big rimarrà fuori per 6 settimane, svelate le sue condizioni - Un big rimarrà fuori per 6 settimane, svelate le sue condizioni Piove sul bagnato all’Etihad Stadium. calcionews24.com

City in emergenza, Guardiola interrompe il prestito di Alleyne al Watford e lo riabbraccia - "Max Alleyne è stato richiamato dal prestito dal club di appartenenza, il Manchester City". tuttomercatoweb.com

Brutte notizie per il Manchester City: durante il match contro il Chelsea, Joško Gvardiol ha rimediato la rottura della tibia e rischia di aver terminato così la stagione Il difensore croato si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma la sensazion - facebook.com facebook

Non basta un altro grande gol di Reijnders al Manchester City. Nel finale arriva il pareggio beffa di Enzo Fernandez: Guardiola a -6 dall’Arsenal x.com

