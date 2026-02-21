Gli ultimi leoni dei Florio Padri eroici figli sciagurati e matrimoni fatali tra gli splendori della Belle Époque

Vincenzo Palizzolo Gravina documenta le vicende dei Florio, una delle famiglie più celebri della Belle Époque, e rivela come il successo e la decadenza siano strettamente legati alle scelte dei membri più giovani. I figli, spesso poco attenti alle imprese dei padri, hanno contribuito a cambiare il volto dell’industria e del commercio siciliano. La famiglia Florio, simbolo di ricchezza e potere, ha visto le proprie fortune sfiorire in modo repentino. La storia di questa famiglia si intreccia con i grandi mutamenti dell’epoca.

D'oro, argentei e rossi. Il quadrupede simbolo della forza e del coraggio compare su moltissimi stemmi delle famiglie nobiliari. Nel censimento fatto dal barone Vincenzo Palizzolo nel 1875 manca però l'emblema dei Leoni di Sicilia, che era della ricchissima famiglia dei Florio. Una dinastia imprenditoriale che si è dissolta in un tramonto inesorabile Se spulciate con un po’ di pazienza la fondamentale opera araldica Il Blasone in Sicilia, pubblicata tra il 1871 e il 1875 dal barone Vincenzo Palizzolo Gravina, troverete moltissimi leoni sugli stemmi delle famiglie nobiliari. Un richiamo, spiega il compilatore, a chi “occupa il primo rango fra i quadrupedi ed è simbolo della forza, del coraggio e della magnanimità”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

