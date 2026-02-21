Gli ultimi leoni dei Florio Padri eroici figli sciagurati e matrimoni fatali tra gli splendori della Belle Époque
Vincenzo Palizzolo Gravina documenta le vicende dei Florio, una delle famiglie più celebri della Belle Époque, e rivela come il successo e la decadenza siano strettamente legati alle scelte dei membri più giovani. I figli, spesso poco attenti alle imprese dei padri, hanno contribuito a cambiare il volto dell’industria e del commercio siciliano. La famiglia Florio, simbolo di ricchezza e potere, ha visto le proprie fortune sfiorire in modo repentino. La storia di questa famiglia si intreccia con i grandi mutamenti dell’epoca.
D'oro, argentei e rossi. Il quadrupede simbolo della forza e del coraggio compare su moltissimi stemmi delle famiglie nobiliari. Nel censimento fatto dal barone Vincenzo Palizzolo nel 1875 manca però l'emblema dei Leoni di Sicilia, che era della ricchissima famiglia dei Florio. Una dinastia imprenditoriale che si è dissolta in un tramonto inesorabile Se spulciate con un po’ di pazienza la fondamentale opera araldica Il Blasone in Sicilia, pubblicata tra il 1871 e il 1875 dal barone Vincenzo Palizzolo Gravina, troverete moltissimi leoni sugli stemmi delle famiglie nobiliari. Un richiamo, spiega il compilatore, a chi “occupa il primo rango fra i quadrupedi ed è simbolo della forza, del coraggio e della magnanimità”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Quando Napoli faceva tendenza: moda e commercio ai tempi della Belle Époque, gli ultimi studiScopri come Napoli, durante la Belle Époque, si affermò come centro di moda e commercio, grazie a imprenditori innovativi e concreti.
Leggi anche: 'Splendori dei Florio. Danzando l'Ottocento' al Teatro Massimo BelliniVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Alba dei Leoni, nuovo libro della saga dei Florio di Stefania Auci, è il più venduto in Italia; I Leoni della Biennale Danza 2026; Il Giappone divenne un rifugio per i leoni delle caverne alla fine dell'era glaciale; Un movimento che sta cambiando il Nord Est: I Leoni di San Marco in Azione.
Leoni imbrattati e scritte pro Pal a Verona, indaga la DigosGli agenti della Digos di Verona sono al lavoro per identificare i responsabili dell'imbrattamento con vernice verde dei leoni all'ingresso della basilica di San Zeno a Verona e della scritta 'Free ... ansa.it
«Leoni si diventa. Vi dico come»: l’intervista alla scrittrice Stefania AuciStefania Auci, autrice della fortunata saga dei Florio, racconta le origini della dinastia. Tra terremoti, migrazioni e resilienza, ci immerge nelle ombre della Calabria del ’700 per rivelarci le feri ... msn.com
Bari, nel cuore del Murattiano c'è una clinica degli oggetti rotti: i fratelli Florio, ultimi artigiani della pazienza x.com
Modi_dì Negozi. Mike Block · Swan Lake Waltz. Il libro si rivolge a giovani lettori curiosi e si propone come una “favola metropolitana” che narra la storia della famiglia Florio e dei loro successi dalle origini fino al triste epilogo. Sono gli ultimi anni del Settecent - facebook.com facebook