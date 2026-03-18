La Lamborghini presenterà ufficialmente la Temerario GT3 durante le 12 Ore di Sebring, che si svolgeranno dal 19 al 21 marzo. La vettura è stata sviluppata internamente e farà il suo debutto in questa competizione. La gara si svolge negli Stati Uniti e rappresenta l’evento di lancio per il nuovo modello.

Il debutto della nuova Temerario GT3 di Lamborghini è fissato per il prossimo fine settimana, durante le 12 Ore di Sebring, una gara che si terrà dal 19 al 21 marzo. Questo veicolo rappresenta un punto di svolta fondamentale: sarà la prima auto da corsa interamente progettata, sviluppata e costruita all’interno dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese, senza dipendere da componenti condivisi con altri marchi del gruppo. L’evento segna l’inizio di un nuovo capitolo per la Squadra Corse, che abbandona definitivamente il modello Huracan per dare vita a una macchina nata esclusivamente per la competizione GT3. La scelta del circuito di Sebring non è casuale; la pista in Florida offre una sfida tecnica immediata per testare le prestazioni del nuovo mezzo in condizioni reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamborghini: la Temerario GT3 nasce in casa per Sebring

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