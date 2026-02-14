Gli astronomi hanno osservato una stella gigante di dodici volte il Sole diventare un buco nero, un fatto che sorprende gli scienziati. La stella, che si trovava a circa 50 milioni di anni luce, ha perso il suo splendore in modo improvviso, lasciando dietro di sé un alone di mistero. La scoperta mette in discussione alcune teorie sulla fine delle stelle di questa massa.

Immaginate una stella enorme, tredici volte più grande del nostro Sole, che a un certo punto decide di uscire di scena. Di solito ci si aspetta un finale col botto, una supernova accecante che illumina l’intera galassia. Invece, nel cuore della vicina galassia di Andromeda, gli scienziati hanno assistito a qualcosa di mai visto prima: una stella è letteralmente “svanita” nel nulla, trasformandosi direttamente in un buco nero senza alcuna esplosione. Il protagonista di questa scoperta è un team guidato da Kishalay De della Columbia University. Analizzando i dati d’archivio della missione NEOWISE, i ricercatori hanno notato che nel 2014 la stella M31-2014-DS1 ha iniziato a brillare intensamente nell’infrarosso per circa due anni, per poi scomparire rapidamente dalla vista dei telescopi ottici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Avete mai visto una stella trasformarsi in un buco nero? Gli astronomi lo hanno appena fatto ed è incredibile

Ieri sera, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, qualcosa è andato storto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

POTREBBE NON ESSERE UN BUCO NERO… #stem #astronomia #fisica #scienza #shorts #science #divulgazione

Argomenti discussi: Cime tempestose come non l’avete mai visto; Il Borgo Franceschino come non l'avete mai visto: l'incontro che svela i suoi lati nascosti; Giove come non lo avete mai visto: un ravennate nel team internazionale che ha rivoluzionato la storia dell’astronomia; Il passato come non l'hai mai visto: la Mondovì di un secolo fa, dal mercato ai quartieri.

«Non avete mai visto niente di simile»: questo nuovo k-drama su Netflix è già un successo globaleSu Netflix è arrivato da pochi giorni un K-drama che sta catturando in maniera crescente l'attenzione del pubblico globale ... bestmovie.it

Il Nilo come non lo avete mai vistoCi sono viaggi che non si limitano a portarci altrove, ma che sono un invito a scoprire il mondo da una prospettiva diversa, quella dell’orizzonte, dell’acqua. Ed è quello che offre una crociera, ... milanofinanza.it

Ca***e al safari Avete già visto la puntata sul canale di Tintoria facebook