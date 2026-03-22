La televisione italiana si prepara a un appuntamento di analisi critica che segna una svolta nel dibattito mediatico nazionale. Il programma TV Talk, condotto da Mia Ceran e in onda sabato 21 marzo alle ore 15 su Rai 3, ospita per la prima volta il critico televisivo Aldo Grasso. Questa presenza non è casuale ma riflette una necessità crescente di approfondire le dinamiche produttive del settore, andando oltre i semplici dati d’ascolto. L’edizione del 21 marzo 2026 sarà strutturata come un vero e proprio tribunale delle scelte editoriali, dove i numeri degli ascolti vengono messi in relazione con la qualità dei contenuti proposti. L’obiettivo dichiarato è smontare i titoli sensazionalistici per offrire una visione pragmatica della situazione attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grasso su Rai 3: il tribunale contro il sensazionalismo

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