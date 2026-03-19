Il programma “O anche no” su Rai 3 si conferma in onda, con un ascolto stabile e una quota di mercato del 4,7%. La trasmissione si focalizza sulle fragilità e le sfide legate alla disabilità e all’inclusione, offrendo un racconto che va oltre il sensazionalismo. La sua presenza sul palinsesto si mantiene senza variazioni significative rispetto alle precedenti puntate.

Si muove su numeri significativi e stabili “O anche no”, il programma di Rai 3 dedicato ai temi della disabilità e dell’inclusione, che nell’ultima messa in onda ha registrato il 4,7% di share. Un dato in linea con l’andamento della trasmissione, che negli anni ha mantenuto una propria continuità di ascolto all’interno di una fascia e di un’offerta editoriale non generaliste. In onda da sei anni, il programma ha progressivamente definito un posizionamento preciso nel palinsesto del servizio pubblico, puntando su un racconto delle fragilità lontano da registri sensazionalistici e centrato sulle esperienze dirette. Un’impostazione che, pur senza picchi rilevanti, ha consentito alla trasmissione di consolidare nel tempo una platea riconoscibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “O anche no” si conferma su Rai 3. Il racconto delle fragilità oltre il sensazionalismo

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