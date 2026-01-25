Durante una trasmissione di Rai 3 a Minneapolis, due giornalisti italiani sono stati minacciati da agenti dell'ICE mentre svolgevano il proprio lavoro. L’episodio, ripreso in un video trasmesso dalla trasmissione

Gli inviati a Minneapolis della trasmissione di Rai 3 In mezz'ora sono stati minacciati da agenti dell'ICE che stavano filmando per le vie della città statunitense Due giornalisti italiani sono stati minacciati a Minneapolis da agenti dell'ICE. È successo a Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati della trasmissione di Rai 3 In mezz'ora, mentre, in una macchina guidata da una cittadina, stavano realizzando un reportage su quanto sta accadendo in Minnesota. Il video dell'aggressione a Minneapolis in onda su Rai 3 "Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo via dall'auto": con queste parole Laura Cappon e Daniele Babbo sono stati fermati e aggrediti verbalmente da due agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrati di Donald Trump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Minneapolis, agenti ICE contro giornalisti italiani: il video trasmesso su Rai 3

Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’A Minneapolis, le recenti tensioni sono aumentate a seguito dell’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte dell’Ice.

Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump; Ecco che cos’è l’ICE; Perché proprio in Minnesota?; Minneapolis, lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione.

Minneapolis, Aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l’Ice per la morte di Alex Pretti ma i video mettono in dubbio la versione ufficialeIl presidente elogia gli agenti anti migranti: Lasciate lavorare i nostri patrioti. Perplessi i media statunitensi e l'accusa del governatore del Minnesota: Assurdità e bugie ... dire.it

Minneapolis, agenti ICE contro giornalisti italiani: il video trasmesso su Rai 3Gli inviati a Minneapolis della trasmissione di Rai 3 In mezz'ora sono stati minacciati da agenti dell'ICE che stavano filmando per le vie della città statunitense ... movieplayer.it

Minneapolis, agenti federali dell'Ice minacciano giornalisti italiani: "Spaccheremo il finestrino" - la Repubblica x.com

Uomo ucciso a #Minneapolis da agenti anti immigrazione. Aveva una pistola, era pericoloso dice #Washington. Era stato disarmato, non aveva aggredito nessuno, replicano i democratici. #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com facebook