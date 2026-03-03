Supplenze per avere la riconferma su posto sostegno cosa bisogna richiedere nella domanda GPS con scadenza 16 marzo?

Per ottenere la conferma del posto di sostegno tramite le GPS, bisogna indicare specificamente questa tipologia di supplenza nella domanda di inserimento, aggiornamento, conferma o trasferimento. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 16 marzo e riguarda le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dell'anno scolastico 202627.

I docenti, in servizio su una supplenza sostegno e interessati ad aderire alla procedura di conferma anche nell'anno scolastico 202627, devono fare qualcosa in questa fase?

Supplenze da GPS: la rinuncia a nomina su posto sostegno non dovrebbe avere sanzione. Letterainviata da Francesca Fregapane - Ho letto con attenzione l’articolo riguardante le nuove disposizioni delle GPS 2026 in merito alle sanzioni per la...

30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata...

