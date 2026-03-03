Supplenze per avere la riconferma su posto sostegno cosa bisogna richiedere nella domanda GPS con scadenza 16 marzo?
Per ottenere la conferma del posto di sostegno tramite le GPS, bisogna indicare specificamente questa tipologia di supplenza nella domanda di inserimento, aggiornamento, conferma o trasferimento. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 16 marzo e riguarda le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze dell'anno scolastico 202627.
La scadenza del 16 marzo è legata alla domanda di inserimentoaggiornamentoconfermatrasferimento nelle GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze degli anni scolastici 202627. I docenti, in servizio su una supplenza sostegno e interessati ad aderire alla procedura di conferma anche nell'anno scolastico 202627, devono fare qualcosa in questa fase? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze da GPS: la rinuncia a nomina su posto sostegno non dovrebbe avere sanzione. Letterainviata da Francesca Fregapane - Ho letto con attenzione l’articolo riguardante le nuove disposizioni delle GPS 2026 in merito alle sanzioni per la...
30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata...
Aggiornamenti e notizie su Supplenze per avere la riconferma su...
Temi più discussi: Quale provincia scegliere per le graduatorie GPS 2026? Ecco dove conviene fare domanda; Consigli pratici per prepararsi al nuovo bando GPS 2026; GPS 2026: docente che ha già i 12 punti al 16 marzo può non richiedere la riserva Pillole di Question Time; GPS 2026/2028: Tipologie di supplenze e criteri per il loro conferimento.
GPS 2026/2028: Tipologie di supplenze e criteri per il loro conferimentoCon l’emanazione dell’O.M. n° 27 del 16 febbraio 2026 è stato dato il via alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e per le correlate graduatorie d’istituto su po ... tecnicadellascuola.it
Supplenze brevi, nuove regole per le scuole: priorità alle sostituzioni interne fino a 10 giorni. La nota del MinisteroUna circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata dai Capi Dipartimento Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, richiama le scuole all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legg ... orizzontescuola.it
Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com
https://www.scuolainforma.news/supplenze-brevi-e-organico-dellautonomia-con-la-nota-2129-il-mim-trasforma-il-sostegno-in-un-servizio-tappabuchi/ - facebook.com facebook