Provinciale 156 di Cressa strada dissestata | buche e asfalto che si sgretola dopo le piogge

La provinciale 156 di Cressa è diventata un problema per chi la percorre. La strada è piena di buche e l’asfalto si sgretola, soprattutto dopo le piogge recenti. I residenti e gli automobilisti si muovono con attenzione, ma la situazione resta critica. La sicurezza di chi passa di qui è a rischio, e nessuno sembra aver ancora trovato una soluzione efficace.

Situazione sempre più critica lungo la Sp 156 nel tratto di Cressa, dove le condizioni dell'asfalto sono ormai al limite della sicurezza. La carreggiata si presenta piena di buche, con sassolini e detriti sparsi ovunque e diversi punti in cui l'asfalto risulta fortemente deteriorato e sbriciolato. Crollo parziale a Niscemi: edificio di tre piani si sgretola sul pendio dopo le piogge intense Dopo giorni di pioggia intensa, un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato e ora giace pericolante sul pendio. La strada provinciale di Cressa rattoppata e pericolosa

