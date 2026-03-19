MotoGP Brasile | pista pronta piloti carichi per il weekend

La pista di Goiania è pronta per il Gran Premio del Brasile 2026, con il meteo che si presenta sereno dopo le intense piogge torrenziali di inizio settimana, che avevano provocato allagamenti. I piloti sono carichi e si preparano a scendere in pista nel weekend, in una gara che attira l’attenzione degli appassionati di MotoGP. La situazione della pista sembra stabile e pronta all’evento.

Roma, 19 mar. (askanews) – È vigilia di Gran Premio del Brasile 2026 con il meteo sereno a Goiania dopo le piogge torrenziali di inizio settimana che avevano provocato allagamenti. I team continuano a lavorare sulla pista per ripulirla dal terriccio residuo, mentre i piloti si preparano a scendere in pista venerdì con le Libere dalle 15.05 e le Pre-qualifiche dalle 19.20. In conferenza stampa, Marco Bezzecchi ha elogiato il lavoro di Aprilia: “Non ho idea se la moto possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere. La moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo. Cercheremo di divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Liberty Media propone moto personalizzate per tutti i piloti MotoGP nei weekend di gara. MotoGp Brasile, Bagnaia e Marquez in coro: “Pista corta, farà caldo”Bologna, 19 marzo 2026 – Il gran premio del Brasile confermerà i valori di Buriram o li ribalterà? E’ il primo grande interrogativo sul tracciato di... Contenuti e approfondimenti su MotoGP Brasile pista pronta piloti... Temi più discussi: MotoGp, Bezzecchi a caccia di conferme in Brasile: Curioso di scoprire il tracciato; MotoGP Brasile 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito; Foggia torna in Moto2: sostituirà l'infortunato Lunetta; Provaci ancora Marco: Aprilia a caccia del bis in Brasile. MotoGP, Brasile: pista pronta, piloti carichi per il weekendRoma, 19 mar. (askanews) - È vigilia di Gran Premio del Brasile 2026 con il meteo sereno a Goiania dopo le piogge torrenziali di inizio settimana ... sport.tiscali.it La preview del GP del Brasile all'Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania: tutte le info per seguire il primo weekend della MotoGP 2026La preview del GP del Brasile all'Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania: tutte le info per seguire il primo weekend della MotoGP 2026 ... motorbox.com Comunque mica male il merchandising “droppato” da VR46 per la tappa in Brasile. Tutto a tema Seleçao, come la casacca indossata dalla nazionale brasiliana di calcio. #MemasGP #VR46 #BrazilianGP #MotoGP - facebook.com facebook A Goiania torna il sereno: si lavora per ripristinare pista e paddock #motogp #goiania x.com