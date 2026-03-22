Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG?

Nella gara di Kvitfjell, Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nella prova di SuperG e si è aggiudicata la Coppa del Mondo in questa specialità. La competizione si è svolta domenica 22 marzo e ha visto Goggia prevalere sugli altri atleti in campo. La giornata ha segnato un risultato importante per l'atleta italiana, che ha ottenuto il trofeo dopo aver gareggiato alla fine della stagione.

Kvitfjell, 22 mar. (Adnkronos) - Dopo Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia ha vinto oggi domenica 22 marzo la Coppa del Mondo di SuperG. La 33enne bergamasca a Kvitfjell precede la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e settima a 2"41 dalla vetta, e chiude i conti per la prima Coppa di SuperG della carriera, succedendo a Federica Brignone campionessa nel 2021-22. Roma, Pizarro ci crede e dà la carica: “Si può arrivare quarti. Fiducia a Gasperini” Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG? Articoli correlati Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer: Goggia in testa e vince la Coppa del Mondo di superG DirettaLa svizzera con il 19 compie una prova quasi perfetta, seconda a 32 centesimi L'austriaca a +1"19 nona la francese 1. Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice RobinsonDomani Sofia Goggia dovrà guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale partirà con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449... Sci, impresa Pirovano: l'azzurra vince la Coppa del mondo di discesa libera Approfondimenti e contenuti su Goggia vince la Coppa del Mondo di... Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; L'Italia ancora sul tetto del mondo: Goggia vince la Coppa di SuperG; Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice Robinson. Sofia Goggia vince la coppa di supergigante: l’evoluzione (e le lacrime inedite) di una campionessaNon più dominante in discesa libera ma più polivalente, grazie al lavoro sul gigante. In una stagione non eccelsa, per la bergamasca arrivano comunque una medaglia olimpica e una coppetta di specialit ... ilgiorno.it Sci: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superGL'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa (ANSA) ... ansa.it SCI | L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina, dopo averne vinte quattro di discesa. Si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer. #ANSA facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria impresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa del Mondo di specialità! #Fiam x.com