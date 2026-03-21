Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice Robinson

Sofia Goggia si trova in testa alla classifica di superG prima dell’ultima gara delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 a Kvitfjell. Se arriverà tra le prime, potrà conquistare il titolo di specialità. La gara si svolgerà domani e, al momento, l’azzurra è davanti a tutte. La sua posizione è simile a quella di Laura Pirovano, che ha vinto oggi in discesa.

Domani Sofia Goggia dovrà guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale partirà con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449 punti contro i 386 dell’oceanica. Goggia sarà padrona del proprio destino: nel caso in cui arrivi tra le prime 6 non dovrà curarsi del piazzamento della neozelandese. Quanti soldi guadagna Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo? C’è una brutta sorpresa. E la classifica dei premi. ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità! ASSO PIGLIATUTTO! Laura Pirovano vince la discesa di Kvitfjell e celebra la Coppa del Mondo di specialità! Laura Pirovano è la nuova regina della discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice Robinson Articoli correlati Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniNumeri alla mano, Sofia Goggia potrebbe alzare al cielo la Sfera di Cristallo già in Val di Fassa, ma cosa dovrebbe succedere? In caso di vittoria... Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma AicherNella prima gara delle Finali ci sarà un’azzurra in lotta per una classifica di specialità della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: a Kvitfjell... Contenuti utili per approfondire Sofia Goggia Temi più discussi: Quanti punti servono a Sofia Goggia per vincere la Coppa del mondo di super G 2026? Combinazioni e scenari possibili alle Finals di sci alpino; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Sci alpino, Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia Goggia; Cosa devono fare Goggia e Pirovano per vincere le Coppe del Mondo: i piazzamenti richiesti e le avversarie da guardare. Goggia chiude nelle dieci la discesa delle finali. Vittoria e Coppa per PirovanoIn attesa della giornata di domani, quando Sofia si giocherà la possibilità di vincere la Coppa del Mondo di Super-G, specialità di cui la fuoriclasse di Astino è leader della classifica, nella libera ... bergamonews.it A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La ... oasport.it Laura PIROVANO è la QUARTA ITALIANA nella storia a vincere la COPPA di DISCESA dopo Isolde Kostner (2), Sofia Goggia (4) e Federica Brignone. L'ITALIA vince la Coppa di Discesa per la 5^ stagione nelle ultime 6! x.com Rispetto a ieri, sale Sofia Goggia. Lolli: "Nell'ultima gara di domani cercherò di divertirmi e poi, vada come vada, sarò contenta lo stesso! facebook