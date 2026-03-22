COLPO DOPPIO! Sofia Goggia domina il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa del Mondo di specialità!

Sofia Goggia ha vinto il superG di Kvitfjell, conquistando la Coppa del Mondo di specialità. L’atleta italiana ha preceduto gli avversari in modo netto, portando a termine la gara con un tempo che le ha consentito di ottenere il titolo. Contestualmente, l’Italia ha ottenuto anche la vittoria nella coppa di discesa grazie a Laura Pirovano.

L’Italia fa doppietta! Dopo la coppa di discesa di Laura Pirovano, arriva anche quella di superG di Sofia Goggia. Proprio come la trentina ieri, anche la bergamasca conclude la stagione nel miglior modo possibile, riuscendo anche a vincere l’ultima gara dell’anno. Una Goggia fenomenale sulla pista di Kvitfjell, un dominio assoluto, infliggendo distacchi importanti a tutte le avversarie. Si tratta della terza vittoria stagionale nella specialità, la decima in Coppa del Mondo e la ventinovesima in totale considerando anche la discesa. Al traguardo Goggia non ha trattenuto le lacrime, sciogliendosi in un pianto liberatorio nell’abbraccio con le sorelle Delago. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - COLPO DOPPIO! Sofia Goggia domina il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa del Mondo di specialità! Articoli correlati Leggi anche: Sofia Goggia 'supergigante', vince la Coppa del Mondo di specialità Leggi anche: Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità Tutto quello che riguarda Sofia Goggia Discussioni sull' argomento Rivivi il LIVE! Rast sbaglia, Scheib vince gara e Coppa!; Julia Scheib vince ad Are e si prende la coppa di gigante Zenere in Top-10 fuori Goggia. COLPO DOPPIO! Sofia Goggia domina il superG di Kvitfjell e conquista la Coppa del Mondo di specialità!L'Italia fa doppietta! Dopo la coppa di discesa di Laura Pirovano, arriva anche quella di superG di Sofia Goggia. Proprio come la trentina ieri, anche la ... oasport.it SuperG di Lillehammer, Goggia fa la storia: in testa alla gara e vince la Coppa del Mondo di specialitàL’azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina dopo averne vinte quattro di discesa. La campionessa bergamasca si è aggiudicata il trof ... ecodibergamo.it SCI | L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG. È la sua prima coppa iridata in questa disciplina, dopo averne vinte quattro di discesa. Si è aggiudicata il trofeo nell'ultima gara alle Finali di coppa del mondo di Lillehammer. #ANSA facebook Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com