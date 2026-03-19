Ultimo atto in Norvegia | cosa deve fare Goggia per vincere la Coppa del Mondo di SuperG

A Kvitfjell, in Norvegia, si svolge l’ultima gara di Coppa del Mondo di SuperG con Sofia Goggia tra le favorite per la vittoria finale. La campionessa italiana deve ottenere un buon risultato per conquistare il trofeo, mentre le altre concorrenti si contendono punti importanti. La gara rappresenta l’atto conclusivo della stagione di sci alpino femminile.

A Kvitfjell, in Norvegia, si decide la stagione dello sci alpino: Sofia Goggia favorita nel SuperG. Quale risultato serve per la Coppa del Mondo Come ogni anno, si entra nel vivo con l’ultima emozionante tappa di Coppa del Mondo di sci alpino e l’Italia punta a essere grande protagonista con le sue atlete. Sofia Goggia arriva all’appuntamento in Norvegia, precisamente a Kvitfjell come prima in classifica nel SuperG e con un importante bottino di punti per portare a casa il primo posto finale. La classifica parla chiaro: la nostra sciatrice ha 63 punti di vantaggio con 449 punti contro i 386 di Alice Robinson, avversaria temibile per tutto l’inverno. 🔗 Leggi su Sportface.it

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