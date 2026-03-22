La svizzera con il 19 compie una prova quasi perfetta, seconda a 32 centesimi L'austriaca a +1"19 nona la francese 1. Sofia Goggia (Italia) 1:29.232. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +0.603. Emma Aicher (Germania) +0.614. Cornelia Huetter (Austria) +0.845. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +1.126. Elena Curtoni (Italia) +1.387. Malorie Blanc (Svizzera) +1.458. Keely Cashman (Usa) +1.559. Mirjam Puchner (Austria) +1.9710. Laura Pirovano (Italia) +2.1711. Alice Robinson (Nuova Zelanda) +2.4112. Ilka Stuhec (Slovenia) +2.5613. Roberta Melesi (Italia) +3.66DNF: Romane Miradoli (Francia) e Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia). La tedesca è in lotta per la classifica generale, non può essere soddisfatta della prova di oggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Lillehammer, Goggia vince la Coppa del Mondo di superG. Le lacrime di gioia Diretta

Articoli correlati

Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer: Goggia in testa e vince la Coppa del Mondo di superG DirettaLa svizzera con il 19 compie una prova quasi perfetta, seconda a 32 centesimi L'austriaca a +1"19 nona la francese 1.

Sofia Goggia vince il SuperG di Lillehammer, le lacrime di gioiaSulle nevi di Kvitfjell Sofia Goggia cerca di vincere la sua prima Coppa del mondo di superG, dopo quattro in discesa: sarebbe la seconda azzurra a...

Una selezione di notizie su Lillehammer Goggia vince la Coppa del...

Temi più discussi: Discesa libera, vince Pirovano: è sua la Coppa; Tris consecutivo per Pirovano: vince la coppa di discesa! Rivivi il LIVE; Sofia Goggia: Sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Darò tutto per la Coppa di superG; Pirovano regina della discesa! L'azzurra vince la Coppa del Mondo a Lillehammer Coppa del Mondo di Sci Alpino.

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it

Sci, finali di Coppa del mondo 2026, SuperG a Lillehammer in diretta: Goggia vince la Coppa del Mondo di superG, è in testa alla garaSofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG a Kvitfjell: parte con 63 punti di vantaggio su Alice Robinson. Ecco come può conquistare il trofeo. In gara anche Roberta Melesi, Laura Pirovano, El ... corriere.it

SESTO MONDIALE PER GREGGIO E COPPA DEL MONDO AD UN PASSO Titolo iridato e Coppa del mondo ad un passo per Valentina Greggio. La verbanese ha conquistato oggi il suo sesto mondiale sulla pista di Vars in Francia. Nella prova mondiale, inizi facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria impresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa del Mondo di specialità! #Fiam x.com