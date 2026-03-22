Gli esuli cubani contro la missione anti-Usa della Flotilla

Un gruppo di esuli cubani ha protestato contro una missione della Flotilla, denunciando che sono stati sequestrati circa 100 pannelli solari destinati a scuole e abitazioni, insieme a 50 tonnellate di merci tra riso, avena, fagioli e medicinali già imballate. La protesta si è concentrata sulla missione anti-Usa della Flotilla, che ha coinvolto anche altre attività di assistenza e distribuzione.

«Un centinaio di pannelli solari, fondamentali perle abitazioni e le scuole, oltre a circa 50 tonnellate di merci tra riso, avena, fagioli e medicinali già stivati» e 25.000 euro di farmaci. È l’aiuto per Cuba che annuncia uno degli organizzatori italiani della Flotilla, o «Nuestra América Convoy» quale sarebbe il suo nome ufficiale, che si appresta a partire per l'isola. Tre imbarcazioni in partenza dal Messico (il via rinviato a oggi per il mare grosso), seguendo simbolicamente la rotta di quella nave Granma su cui Fidel Castro iniziò la sua insurrezione contro il regime di Fulgencio Batista. «Un’invenzione propagandistica filo-comunista... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli esuli cubani contro la missione anti-Usa della Flotilla Articoli correlati Roma, presidio contro l’intervento Usa a Caracas: contestati esuli venezuelani anti-MaduroIn Piazza Barberini, sotto la pioggia, circa duecento persone hanno manifestato contro l’operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato... Calabria: USA spinge per stop a 400 medici cubani, missione segretaStop all’utilizzo di medici cubani, le pressioni di Trump sull’Italia Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta esercitando pressioni... Aggiornamenti e notizie su Usa della Flotilla Discussioni sull' argomento I cubani smascherano la Flotilla di Salis e Lucano: Ci prendono in giro; Crisi a Cuba, il presidente Díaz-Canel conferma i colloqui con gli Usa. Raúl Castro presente; Trump su Cuba: Che la liberi o la prenda, penso di poterci fare tutto quello che voglio. L'isola in ginocchio tra crisi, blackout (e scosse di terremoto). Cuba, partita la flotilla solidale contro il blocco UsaCuba, partita la flotilla solidale contro il blocco Usa ... msn.com Ilaria Salis in missione a Cuba: “Aiuti contro l’embargo Usa, come la flotilla per Gaza” Bruxelles, 17 marzo 2026 – Oggi, martedì 17 marzo, l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis decollerà per Cuba al fianco della missione umanitaria “Let Cuba Br facebook