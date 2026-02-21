Calabria | USA spinge per stop a 400 medici cubani missione segreta

Gli Stati Uniti chiedono all’Italia di interrompere l’impiego di circa 400 medici cubani in Calabria, sostenendo che le modalità di assunzione siano discutibili. La richiesta arriva in un momento in cui si stanno valutando i contratti e le condizioni di lavoro di questi medici stranieri. La vicenda ha suscitato polemiche tra le autorità locali e il governo, che devono decidere se seguire o meno le indicazioni americane. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

L'amministrazione statunitense esercita pressioni sull'Italia per la sospensione degli accordi che prevedono l'impiego di circa 400 medici cubani, soprattutto in Calabria. Un inviato speciale del Dipartimento di Stato, Mike Hammer, si recherà prossimamente nella regione per discutere direttamente con le autorità locali la questione, sollevando interrogativi sul futuro dell'assistenza sanitaria e sulle implicazioni diplomatiche di questa richiesta. La vicenda, che si inserisce in un contesto internazionale complesso, riporta alla ribalta le tensioni tra Washington e L'Avana, e mette a dura prova l'autonomia decisionale dell'Italia in materia di politica sanitaria.