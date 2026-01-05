Roma presidio contro l’intervento Usa a Caracas | contestati esuli venezuelani anti-Maduro

A Piazza Barberini, sotto la pioggia, circa 200 persone si sono riunite per un presidio di protesta contro l’intervento militare statunitense in Venezuela. La manifestazione ha visto coinvolti esuli venezuelani antirivoluzione, che hanno contestato le recenti azioni degli Stati Uniti e l’arresto del presidente Nicolas Maduro. L’evento ha rappresentato un momento di espressione pacifica delle opinioni di chi vive l’emergenza politica venezuelana dalla capitale italiana.

In Piazza Barberini, sotto la pioggia, circa duecento persone hanno manifestato contro l’operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato all’arresto e al trasferimento negli Usa del presidente Nicolas Maduro. Cgil, Anpi, Stop Rearm Europe e altre organizzazioni hanno manifestato contro, afferma Raffaele Bolini, “un disegno molto lucido e razionale, ovvero il ritorno alle monarchie assolute dove il re ha il potere di afre tutto ciò che vuole”. “Siamo di fronte a un atto di assoluta illegalità internazionale. È abominevole il fatto che si dica apertamente che si è andati in Venezuela per prendersi il petrolio” continua Bolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, presidio contro l’intervento Usa a Caracas: contestati esuli venezuelani anti-Maduro Leggi anche: Venezuela, Trump: "Imminente blitz di terra contro narcotrafficanti, Cina? Usa Caracas per smerciare fentanyl", Maduro: " No war, just peace" - VIDEO Leggi anche: I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma torna in piazza | presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Attacco Usa in Venezuela, tensioni al presidio contro Trump a Roma: strappato volantino anti-Maduro - Due venezuelani oppositori di Maduro sono arrivati in piazza con un volantino che recitava "Siamo pronti per la ricostruzione di un Venezuela libero" ... video.corriere.it

