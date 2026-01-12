Ancora un infortunio per il portiere del Napoli Alex Meret

Da forzazzurri.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo infortunio per il portiere del Napoli, Alex Meret, avvenuto durante un allenamento. La squadra dovrà ora valutare l’entità del problema e le possibili soluzioni per garantire la copertura tra i pali. Restano da capire i tempi di recupero e l’impatto sulla rosa a disposizione dell’allenatore.

Il portiere azzurro si infortuna di nuovo in allenamento. Ancora problemi per il portiere del Napoli Alex Meret. Il giocatore azzurro, tornato ad allenarsi dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

ancora un infortunio per il portiere del napoli alex meret

© Forzazzurri.net - Ancora un infortunio per il portiere del Napoli Alex Meret

Leggi anche: Infortunio Meret, la situazione intorno al portiere del Napoli. Il punto

Leggi anche: Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! Dopo Hojlund il tecnico del Napoli perde anche il portiere in vista dell’Inter. Il comunicato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli, Meret torna a lavorare in gruppo: le sue condizioni; Napoli, Conte ritrova Meret e porta in panchina un giovane talento del vivaio; Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa; Marcolin: Meret non giocherà più, al massimo in Coppa Italia.

infortunio portiere napoli alexNapoli, nuovo infortunio in allenamento per Meret: cos'è successo - Il club azzurro ha comunicato il nuovo stop del portiere, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma: i dettagli ... corrieredellosport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.