Ancora un infortunio per il portiere del Napoli Alex Meret
Nuovo infortunio per il portiere del Napoli, Alex Meret, avvenuto durante un allenamento. La squadra dovrà ora valutare l’entità del problema e le possibili soluzioni per garantire la copertura tra i pali. Restano da capire i tempi di recupero e l’impatto sulla rosa a disposizione dell’allenatore.
Il portiere azzurro si infortuna di nuovo in allenamento. Ancora problemi per il portiere del Napoli Alex Meret. Il giocatore azzurro, tornato ad allenarsi dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Josep Martínez ha riportato un infortunio alla caviglia e non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Napoli. Al suo posto, Alessandro Calligaris e Alain Taho ricopriranno il ruolo di secondo e terzo portiere dell'Inter.
