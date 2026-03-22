La vicenda di Gisèle Pelicot è diventata uno dei casi più discussi degli ultimi anni in Francia, non solo per la gravità dei fatti emersi, ma anche per il coraggio con cui la donna ha scelto di affrontare pubblicamente la propria storia. Al centro di tutto c’è il marito, Dominique Pelicot, un uomo che per anni ha condotto una doppia vita, trasformando la propria casa in un luogo di violenza e manipolazione. La biografia di Gisèle, pubblicata dopo la fine del processo, ricostruisce un percorso doloroso che ha portato alla condanna dell’uomo e alla nascita di un simbolo nella lotta contro la violenza di genere.Chi era davvero Dominique? Come è stata scoperta la verità? E quali elementi hanno portato alla condanna definitiva? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gisèle Pelicot, chi è il marito Dominique: la storia degli abusi e la condanna che ha sconvolto la Francia

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