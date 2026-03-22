Dominique Pelicot, ex marito di Gisèle Guillou, è stato al centro di un caso dopo che le autorità hanno scoperto informazioni sul suo dispositivo elettronico. Gisèle Guillou, nata nel 1952 a Villingen in Germania, dove la sua famiglia si trovava per via dell’esercito francese di suo padre, è una figura nota nel suo ambito. La scoperta si è verificata durante un’indagine ufficiale.

Gisèle Guillou è nata nel 1952 nella città di Villingen, in Germania, dove si trovava la sua famiglia perché suo padre prestava servizio nell’esercito francese. All’età di cinque anni Gisèle si è trasferita in Francia. La sua infanzia è stata sconvolta all’età di nove anni, quando ha perso la madre a causa del cancro. Nel 1971, Gisèle ha incontrato Dominique Pelicot, che ha sposato due anni dopo. La coppia ha avuto tre figli: David, Caroline e Florian. La famiglia ha trascorso gran parte della sua vita nell’area metropolitana di Parigi. Nel 2013 Gisèle e Dominique si sono trasferiti a Mazan, nel sud-est della Francia. È stata sempre Gisèle a contribuire maggiormente al tenore economico della famiglia, grazie al suo lavoro nell’amministrazione della compagnia elettrica statale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Gisèle Guillou, Dominique Pelicot e come è stato scoperto tutto sul suo dispositivo

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