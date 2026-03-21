Silvia Toffanin conduce il programma Verissimo su Canale 5 e intervista Gisèle Pelicot, protagonista di un caso che ha suscitato scalpore in Francia e nel mondo. Le puntate sono in programmazione nel fine settimana, sabato 21 e domenica 22 marzo. L'intervista con Pelicot rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend, trasmesso nel pomeriggio.

Silvia Toffanin torna a presidiare il weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, il programma pomeridiano di interviste in onda sabato 21 e domenica 22 marzo. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 21 marzo – ore 16.30. Sabato a Verissimo intervista a Jasmine Trinca, attrice di grande talento, al cinema con il film Gli occhi degli altri. Reduce dai successi ottenuti alle ultime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, prima intervista nel salotto di Canale 5 per la super campionessa di snowboard Michela Moioli. Inoltre, saranno ospiti la cantante Giusy Ferreri, la ‘iena’ Nina Palmieri e Pierpaolo Pretelli. Infine, lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin, che in appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: Silvia Toffanin intervista Gisèle Pelicot, protagonista del drammatico caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero

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