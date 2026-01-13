Jonas Vingegaard sarà al Giro d' Italia 2026 | ora è ufficiale
È stato confermato che Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d'Italia 2026. La notizia, circolata nelle ultime settimane e riportata da diverse fonti, è ora ufficiale. La presenza del ciclista danese rappresenta un elemento di interesse per questa edizione della corsa, che si preannuncia ricca di sfide e di spunti competitivi. La sua partecipazione contribuirà a definire il percorso e l’andamento della gara.
Roma, 13 gennaio 2026 - La notizia, dopo mesi di indiscrezione avvalorate anche da un percorso in teoria non particolarmente impegnativo, era nell'aria fin da quando la testata olandese WielerFlits la aveva confermata, ma oggi assume i crismi dell'ufficialità: Jonas Vingegaard sarà al Giro d'Italia 2026. Vingegaard e il debutto al Giro d'Italia 2026: le dichiarazioni di Vingegaard. L'occasione buona per dare l'annuncio di quello che sarà un debutto assoluto è stato il media day organizzato dalla Visma-Lease a Bike in Spagna, dove attualmente gran parte delle squadre sono in ritiro: le parole sono proprio di Vingegaard, che già nel corso dell'autunno non aveva nascosto la voglia di cimentarsi nella Corsa Rosa anche per completare la Tripla Corona dopo i successi al Tour de France (nel 2022 e nel 2023, oltre ai secondi posti raggiunti nel 2021, nel 2024 e nel 2025, vale a dire in tutte le altre apparizioni) e quello recentissimo alla Vuelta 2025, preceduto dal secondo posto del 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
