Il Giro di Catalogna 2026 si prepara a partire con un percorso articolato che include sette tappe, tutte concentrate nella regione. La corsa si svilupperà principalmente nel circuito di Barcellona, dove si deciderà gran parte della gara. Mentre gli appassionati conservano i ricordi della recente Milano-Sanremo, il calendario ciclistico internazionale riprende subito con nuove sfide e attese.

Le emozioni di una vibrante Milano-Sanremo sono ancora negli occhi degli appassionati ma il calendario non concede pause ed è già tempo di voltare pagina. Prende il via domani e si conclude domenica 29 marzo la Volta Catalunya, tradizionale appuntamento della prima parte dell’anno. La storica gara, giunta all’edizione numero 105, prende il via da Sant Feliu de Guíxols e si conclude a Barcellona dopo aver percorso 1081,1 chilometri. Tre tappe movimentate e altrettanti arrivi in salita scandiranno il percorso su cui i corridori si sfideranno per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Primoz Roglic, vincitore dello scorso anno davanti agli spagnoli Juan Ayuso ed Enric Mas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?

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