Il Trofeo Laigueglia 2026 si avvicina, con il percorso che si concentra nel circuito finale, dove si decide la corsa. La gara si svolge in Italia, confermando la tradizione di un appuntamento importante nel calendario internazionale di inizio stagione. Dopo il ritorno del Giro di Sardegna, l’attenzione è rivolta a questa competizione, che vede protagonisti i ciclisti in una delle tappe più attese.

L’Italia, dopo il ritorno in grande stile del Giro di Sardegna, continua ad essere protagonista dell’ inizio di stagione con uno degli appuntamenti immancabili del calendario internazionale. Si corre infatti mercoledì 4 marzo il Trofeo Laigueglia, competizione che rientra nella Coppa Italia delle Regioni. La corsa in linea, giunta alla sessantatreesima edizione, parte da Albenga e arriva a Laigueglia dopo aver percorso 192 chilometri e 2900 metri di dislivello. Le squadre presenti, nove sono World Tour, si sfidano per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro a Juan Ayuso, vincitore dello scorso anno davanti a Christian Scaroni e all’australiano Michael Storer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trofeo Laigueglia 2026: il percorso ai raggi X. La corsa si decide nel circuito finale

