Referendum l’ultimo sondaggio | il 57% degli imprenditori vota Sì alla riforma della giustizia

Un recente sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli e Conflavoro rivela che il 57% degli imprenditori è favorevole alla riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Il sondaggio è stato svolto tra imprenditori informati sulla questione e mostra una maggioranza che si esprime a favore del Sì. I risultati sono stati comunicati oggi.

Roma, 6 marzo – Imprenditori informati e in maggioranza per il Sì al referendum sulla giustizia. È quanto emerge da un sondaggio che l'Istituto Piepoli ha realizzato in collaborazione con Conflavoro in vista del voto del 22 e 23 marzo. Dall'indagine emerge che il 94% degli imprenditori intervistati è a conoscenza del fatto che si svolgerà la consultazione e 9 intervistati su 10 sanno che non è previsto il quorum. Il 90%, invece, è informato sull'esistenza e sui contenuti della riforma costituzionale. Il sondaggio dell'Istituto Piepoli L'indagine stima l'affluenza al 60% del totale del campione, distribuita territorialmente, con una leggera prevalenza nel Nord-Ovest e Nord-Est (63%) e nel Centro Italia (64%), leggermente più bassa nel Sud e isole (54%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

