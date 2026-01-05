Referendum sulla giustizia il Comitato per il No si presenta alla città | incontro nel Salone degli Specchi

Da messinatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato “Giusto dire No – Messina” si presenta ufficialmente alla città con un incontro nel Salone degli Specchi. Dopo la recente costituzione, il gruppo intende illustrare le proprie posizioni in vista del referendum sulla giustizia. L’appuntamento offre un’opportunità per ascoltare le ragioni del no e confrontarsi sui temi in discussione, contribuendo a un’informazione chiara e trasparente per i cittadini.

Dopo la costituzione annunciata nei giorni scorsi, il Comitato “Giusto dire No – Messina” si prepara ora al suo debutto pubblico. Venerdì prossimo l’organismo, nato in vista del referendum sulla giustizia, si presenterà ufficialmente alla città con un incontro aperto ai cittadini.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

referendum sulla giustizia il comitato per il no si presenta alla citt224 incontro nel salone degli specchi

© Messinatoday.it - Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli Specchi

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Di Pietro a Napoli: sfida a Gratteri. Via al comitato “Italiani nel Mondo per il Sì”

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, nasce il Comitato per il "Si" a Nocera Inferiore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Referendum giustizia: Comitato Società Civile per il NO lancia campagna 10 gennaio e sostiene raccolta firme; Presentato a Roma il Comitato civico nazionale per il NO al referendum sulla giustizia. L' è tra i componenti. Il Presidente Pagliarulo nel Direttivo; REFERENDUM GIUSTIZIA: COMITATO SOCIETÀ CIVILE PER IL NO LANCIA LA CAMPAGNA IL 10 GENNAIO E SOSTIENE LA RACCOLTA FIRME; La Via Maestra del no al Referendum.

referendum giustizia comitato noReferendum Giustizia, si mobilita il fronte del No: dibattito con magistrati e società civile - L’appuntamento e’ quello  organizzato al Circolo della Stampa di Avellino dal Comitato “Giusto Dire No” il p ... irpinianews.it

referendum giustizia comitato noReferendum riforma sulla giustizia: in città nasce il comitato a sostegno del No - Nasce anche a Follonica, in provincia di Grosseto, il comitato del no sul referendum per la riforma della giustizia ... grossetonotizie.com

referendum giustizia comitato noGiustizia: nasce il Comitato senese “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” - Si è costituito nei giorni scorsi il Comitato provinciale senese “Società Civile per il NO nel Referendum costituzionale”, promosso a sostegno delle ragioni del NO al referendum costituzionale sulla r ... radiosienatv.it

Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano

Video Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.