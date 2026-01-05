Referendum sulla giustizia il Comitato per il No si presenta alla città | incontro nel Salone degli Specchi
Il Comitato “Giusto dire No – Messina” si presenta ufficialmente alla città con un incontro nel Salone degli Specchi. Dopo la recente costituzione, il gruppo intende illustrare le proprie posizioni in vista del referendum sulla giustizia. L’appuntamento offre un’opportunità per ascoltare le ragioni del no e confrontarsi sui temi in discussione, contribuendo a un’informazione chiara e trasparente per i cittadini.
Dopo la costituzione annunciata nei giorni scorsi, il Comitato “Giusto dire No – Messina” si prepara ora al suo debutto pubblico. Venerdì prossimo l’organismo, nato in vista del referendum sulla giustizia, si presenterà ufficialmente alla città con un incontro aperto ai cittadini.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
