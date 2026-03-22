Giovanni Calvario al GF Vip | chi è età e curiosità sulla fidanzata

Giovanni Calvario è uno dei concorrenti del GF Vip 2026. Ha un'età non specificata e si è fatto conoscere anche grazie alla sua relazione con la fidanzata. Prima di entrare nella casa, ha avuto esperienze in televisione e ha lavorato nel settore dello spettacolo. La sua partecipazione al reality segna un ritorno in TV dopo un passato nell’ambito dei reality.

Chi è Giovanni Calvario: età e fidanzata del concorrente del GF Vip 2026, tra carriera e il ritorno in TV dopo l’esperienza in un reality. Giovanni Calvario è al centro dell’attenzione con il suo ingresso nella Casa del GF Vip 2026, suscitando curiosità su diversi aspetti della sua vita. In molti si chiedono chi sia, quale sia la sua età e se abbia una fidanzata, interrogativi che accompagnano spesso i protagonisti dei reality e che contribuiscono ad alimentare il dibattito attorno alla sua figura. Giovanni Calvario è finito sui siti di gossip grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026, in onda dal 17 marzo e condotto da Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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