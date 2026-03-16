Tra i partecipanti del Grande Fratello Vip 2026 c’è Giovanni Calvario, conosciuto anche come “il Duca”. Ha circa 30 anni, è diventato noto attraverso i social media, in particolare su Instagram. È fidanzato e la sua popolarità è cresciuta grazie alla sua presenza online e alle sue apparizioni pubbliche. La nuova edizione del reality è condotta da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Tra i gieffini del Grande Fratello Vip 2026 c’è Giovanni Calvario. La nuova edizione del reality show vede alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, nei panni di opinioniste. Vari telespettatori sono curiosi di sapere qualcosa di più sulla vita di Giovanni, in quanto non possiamo considerarlo un super Vip di questa stagione. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Giovanni Calvario del GF Vip: età, origini, lavoro. Leggi anche: Adriana Volpe quanto guadagna al GF Vip 2026: cachet a settimana. Leggi anche: Chi è Lucia Ilardo del GF Vip: età, lavoro, Instagram, Temptation, fidanzato. Il gieffino è nato a Roma nel 1989. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Giovanni Calvario: età, com’è diventato famoso, perché si chiama “il Duca”, fidanzata, Instagram

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