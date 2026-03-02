Turismo rurale e imprese cercasi giovani creativi | pronto un contributo per le nuove idee

Un nuovo incentivo è stato lanciato nella Romagna forlivese per coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni nel settore del turismo rurale. L’obiettivo è promuovere idee innovative che possano contribuire allo sviluppo delle imprese agricole e del turismo nelle aree rurali. L’avviso pubblico invita i giovani a presentare proposte e trasformare le proprie intuizioni in progetti concreti.

Sostenere il talento e la creatività delle nuove generazioni per rafforzare il turismo rurale della Romagna forlivese: è questo l'obiettivo di "Giovani idee per la Romagna rurale", l'avviso pubblico rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano trasformare un'intuizione in un progetto.