Giornata da dimenticare per i nerazzurri | il Como domina e vince 5-0

La partita tra Pisa e Como si conclude con una sconfitta netta per i nerazzurri, che vengono superati 5-0 dal team ospite. Il Como ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo a segno cinque gol e mantenendo il controllo del gioco. La squadra di casa non è riuscita a reagire, subendo una battuta d’arresto pesante in vista delle prossime sfide.

COMO – Si conclude con un passivo molto severo la sfida del Pisa contro il Como. La formazione nerazzurra esce sconfitta per 5-0 al termine di una gara in cui, nonostante un approccio iniziale coraggioso, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni in fase di impostazione e la spietata concretezza offensiva degli avversari. Un pomeriggio complesso per i toscani, a cui non è bastata una fiammata d’orgoglio a inizio ripresa, vanificata dall’annullamento di due reti per posizione di fuorigioco. L’avvio di partita, infatti, aveva illuso la compagine nerazzurra. Dopo appena un minuto di gioco, i toscani si affacciano in avanti con una conclusione di Loyola che termina sul fondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Giornata da dimenticare per i nerazzurri: il Como domina e vince 5-0 Articoli correlati L’Inter domina il Bologna e vince 3-1. I nerazzurri vendicano la Supercoppa e confermano il primo postoMilano 4 gennaio 2026 - Una squadra agonisticamente furiosa, aggressiva e praticamente perfetta dal primo all'ultimo minuto. Leggi anche: Matic e Pinamonti, giornata da dimenticare Altri aggiornamenti su Giornata da dimenticare per i... Temi più discussi: Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,72% alle 16:00; Giornata da dimenticare per il mercato americano - Economia e Finanza; Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,72% alle 16:00; Venerdì nero a Milano, sciopero dei mezzi Atm: metro e bus a rischio per 24 ore. Giornata da dimenticare per il mercato americanoWall Street chiude la seduta in deciso ribasso, dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere fermi i tassi d'interesse in una forchetta ... teleborsa.it Sangio, giornata da dimenticare. Quattro schiaffi dall’AntellaBAGNO A RIPOLI – Tonfo della Sangiovannese. Gli azzurri di Calderini escono sonoramente sconfitti da Bagno a Ripoli contro l’Antella per 4-1, al termine di una giornata funestata dai gravi errori in ... lanazione.it Buona giornata da Elettra Lamborghini facebook