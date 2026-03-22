Giornata da dimenticare per i nerazzurri | il Como domina e vince 5-0

Da corrieretoscano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Pisa e Como si conclude con una sconfitta netta per i nerazzurri, che vengono superati 5-0 dal team ospite. Il Como ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo a segno cinque gol e mantenendo il controllo del gioco. La squadra di casa non è riuscita a reagire, subendo una battuta d’arresto pesante in vista delle prossime sfide.

COMO – Si conclude con un passivo molto severo la sfida del Pisa contro il Como. La formazione nerazzurra esce sconfitta per 5-0 al termine di una gara in cui, nonostante un approccio iniziale coraggioso, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni in fase di impostazione e la spietata concretezza offensiva degli avversari. Un pomeriggio complesso per i toscani, a cui non è bastata una fiammata d’orgoglio a inizio ripresa, vanificata dall’annullamento di due reti per posizione di fuorigioco. L’avvio di partita, infatti, aveva illuso la compagine nerazzurra. Dopo appena un minuto di gioco, i toscani si affacciano in avanti con una conclusione di Loyola che termina sul fondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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