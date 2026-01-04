L’Inter domina il Bologna e vince 3-1 I nerazzurri vendicano la Supercoppa e confermano il primo posto

L’Inter conquista una vittoria convincente contro il Bologna con un risultato di 3-1. La squadra nerazzurra dimostra determinazione e solidità, confermando il primo posto in classifica e vendicando la sconfitta in Supercoppa. La partita evidenzia un approccio aggressivo e compatto, che ha permesso ai nerazzurri di controllare l’incontro dall’inizio alla fine, mantenendo alta la loro posizione in campionato.

Milano 4 gennaio 2026 - Una squadra agonisticamente furiosa, aggressiva e praticamente perfetta dal primo all'ultimo minuto. Cristian Chivu mette in campo un' Inter spietata e manda al tappeto il Bologna con il risultato di 3-1, confermando così il primo posto in classifica e lanciando un chiaro segnale a tutte le rivali nella lotta per lo scudetto. Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram mettono la firma sulle tre reti di marca nerazzurra, mentre Castro trova il gol della bandiera per i rossoblù. Primo tempo. Dopo la gara di Supercoppa, l' Inter ritrova il Bologna, questa volta in palio i tre punti per mantenere la vetta della classifica.

